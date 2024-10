Juventus, il futuro di Pogba in bianconero: ecco cosa filtra

Il centrocampista della Juventus ha dichiarato di voler rimanere, ma l’ultima parola spetta ovviamente al club

La storia tra Paul Pogba e la Juventus sta di nuovo un tema di spicco tra i giornali italiani e non solo. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe novità sul futuro del centrocampista.

Il francese nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto sentita dove ha sottolineato la sua voglia di tornare in campo con la maglia della Juventus, anche a costo di ridursi drasticamente l’ingaggio.

Naturalmente l’ex Manchester United è pienamente consapevole che l’ultima parola spetti a Thiago Motta e alla società bianconera che ad oggi sembra ancora molto riluttante sulla permanenza del giocatore.

Facendo leva sulla squalifica per doping, ci sarebbero tutte le condizioni per rescindere il contratto. Al momento non è stato mosso nulla di ufficiale per rispetto verso Pogba, la situazione e il passato in bianconero.

Detto ciò, possiamo dire che le parole e le dichiarazioni di Paul non hanno scaldato a sufficienza i cuori alla Continassa e la società sarebbe appunto vicina a terminare la sua seconda esperienza alla Juventus.