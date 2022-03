Juventus, il piano per Pogba: così si concretizza il ritorno a Torino

Pogba Juve, si può fare! Il piano dei bianconeri per riportare il centrocampista francese in bianconero alla fine della stagione

La Juventus continua a studiare l’operazione che potrebbe riportare all’ombra della Mole Paul Pogba. Il francese non è felice in Inghilterra e sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia.

In scadenza a fine stagione con il Manchester United, per il polpo i bianconeri potrebbero offrire 7,5 milioni più bonus per i prossimi tre anni fino ad un masssimo di 10 milioni di euro complessivi. Un’operazione che, spiega la Gazzetta dello Sport, si può fare grazie al Decreto Crescita, che permette alla Juventus di risparmiare il 50% sul lordo del suo ingaggio.