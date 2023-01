Juventus, il punto sui rinnovi di Danilo e Rabiot

Il punto sulle trattative di rinnovo di Adrien Rabiot e Danilo con la Juventus. Tutti i dettagli sul loro futuro

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, sono giorni importanti per i rinnovi di contratto in casa Juventus. Federico Cherubini nei prossimi giorni incontrerà infatti Veronique Rabiot per parlare del futuro del figlio.

Il rinnovo è complicato, ma la Juventus ci proverà comunque. Più semplice, invece, per Danilo che dovrebbe prolungare fino al 2026. Difficile invece che Cuadrado e Alex Sandro possano restare in bianconero anche nella prossima stagione.