Ecco come scenderà la Juventus contro l’Empoli dopo l’inaspettato infortunio di Dybala: come cambiano i bianconeri

L’infortunio di Paulo Dybala è un fulmine a ciel sereno che colpisce l’Allianz Stadium. L’argentino non andrà nemmeno in panchina a causa di un problema muscolare. Massimiliano Allegri si trova quindi costretto a cambiare l’undici e il modulo dei bianconeri. Come cambia la formazione che affronterà l’Empoli con Rodrigo Bentancur?

Allegri sceglie di avanzare Bentancur e posizionare lui e Bernardeschi alle spalle di Mandzukic nel ruolo di prima punta. In questo caso, il modulo della Juventus è il 4-3-2-1. La seconda ipotesi prevedeva invece l’abbassamento di Emre Can per schierare una difesa a tre, con Alex Sandro e Cancelo ad avanzare a centrocampo e con Bernardeschi in coppia con il croato in un 3-5-2, ma è stata scartata.

Ecco la formazione:

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Bentancur; Mandzukic.