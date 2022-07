Juventus, infortunio Pogba: aggiornamento sulle condizioni del francese

La Juventus fa i conti con l’infortunio di Pogba: ci sono aggiornamenti sulle condizioni del francese

la Juventus deve fare i conti con il primo infortunio di Paul Pogba che ha lasciato anzitempo il primo allenamento bianconero a Los Angeles, aiutato dai sanitari.

Secondo gli ultimi aggiornamenti non c’è pessimismo in casa Juventus per le condizioni del centrocampista francese. Nelle prossime ore se ne saprà certamente con ancor più sicurezza dell’entità di questo infortunio, ma la sensazione è che il giocatore debba solamente osservare un paio di giorni di riposo.

