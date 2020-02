Lega Serie A e Sky potrebbero decidere di trasmettere la partita tra Juventus e Inter in chiaro vista la chiusura di San Siro

La sfida tra Juventus e Inter, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, verrà disputata a porte chiuse a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, che ha colpito specialmente il Nord Italia.

Come riportato da La Stampa, la partita potrebbe essere trasmessa in chiaro in tv per accordi tra la Lega Calcio e Sky.