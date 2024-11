Juventus, intermediario Weah: «Ecco perché ha scelto Torino»

L’intermediario del passaggio di Weah dal Lille alla Juventus ha parlato proprio del trasferimento in Serie A

Sebastiano Salaroli, ’intermediario che ha portato Timothy Weah alla Juventus, ha rilasciato un’intervista interessante a Tuttosport, affrontando varie tematiche riguardanti il calciatore.

RUOLO – «Quest’anno gioca nel suo ruolo, che è quello di attaccante esterno invece che da quinto con compiti difensivi come accadeva nella scorsa stagione. L’attitudine offensiva del gioco di Motta lo premia e lo sta mettendo nelle condizioni ideali per rendere al meglio. Le consegne tattiche del mister sono più facili da assimilare per uno con le sue caratteristiche. Hanno trovato un bel feeling. Tra l’altro in Nazionale Tim ha sempre fatto bene pure quando le cose con la Juve non giravano al massimo. Negli Usa giocava, però, sempre da esterno alto. Cioè nel suo ruolo. In quella posizione Weah ha goal e assist nei piedi, e con Motta ha trovato l’habitat tecnico-tattico ideale per diventare letale per le difese avversarie»

RETROSCENA – «L’Atletico era molto interessato, questo è vero. Al tempo stesso è giusto dire che Timothy ha sempre avuto le idee chiare sul proprio futuro, dando la precedenza alla Juve. Voleva venire in Italia e, quando lo hanno chiamato i bianconeri, ha accettato subito. La scelta di venire alla Juventus è stata sua su consiglio di papà George, che conosceva bene la Serie A e lo riteneva il campionato giusto per la crescita di Timothy. Nonostante il grande passato milanista, suo padre tifa per la Juve, perciò il matrimonio col club bianconero è stato l’ideale sotto tutti i punti di vista»

CENTRAVANTI – «Se l’è cavata bene anche da punta: per caratteristiche all’occorrenza e in caso di necessità può fare pure il falso nove. Il ruolo dove incide di più e può far davvero male agli avversari, però, resta quello di esterno destro d’attacco»