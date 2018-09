Juventus: il giovane Kean si candida, doppietta con l’Italia Under 20

Il giovanissimo centravanti bianconero Kean ha realizzato due reti con la Nazionale Azzurra contro la Polonia e adesso potrebbe divenire un’alternativa per Allegri

Le squadre attendono il termine della sosta per riprendere la stagione fermatasi per dar spazio alle Nazionali. La Juventus, a punteggio pieno ed in vetta alla classifica, vuole ottenere la quarta vittoria consecutiva nel match contro il Sassuolo, in programma domenica all’Allianz Arena. Massimiliano Allegri che si prepara ad un vero tour de force per settembre può contare su una rosa molto ampia con validi elementi anche in panchina. Ieri, durante il match con l’Italia Under 20 contro la Polonia, il giovane centravanti bianconero, Moise Kean, ha mandato un messaggio al tecnico toscano.

Il giocatore, difatti, è risultato decisivo realizzando una doppietta che ha garantito alla Nazionale Azzurra la vittoria. Kean, dunque, si candida ome scleta per la Juventus, anche se battere la concorrenza di Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Paulo Dybala non sarà per niente facile, ma quello di ieri è sicuramente un messaggio importante per Allegri.

