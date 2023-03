Juventus, Kostic: «Vogliamo vincere la competizione»

Filip Kostic, esterno della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Friburgo in Europa League

Filip Kostic, esterno della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Friburgo in Europa League. Le sue dichiarazioni:

CHE SQUADRA E’ IL FRIBURGO – «Ho giocato tante volte contro il Friburgo in Bundesliga. È un avversario molto tosto, sono compatti e solidi. Domani dovremo controllare tutte le situazioni di gioco, sono bravi ad adattarsi a tutte le situazioni. Vincere l’Europa League è il nostro obiettivo principale, vogliamo arrivare più avanti possibile. Dobbiamo iniziare molto forte, a partire da domani, e poi andare di partita in partita».

COSA FARE PER VINCERE L’EUROPA LEAGUE – «Conosco la competizione dallo scorso anno, l’ho già vinta. Vincerla è il nostro sogno. Con la Juventus è diverso, abbiamo altri obiettivi ma vogliamo comunque vincerla».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24