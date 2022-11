Juventus-Lazio, i precedenti – VIDEO

I precedenti tra Juventus e Lazio, che chiuderanno il turno di campionato che precede la sosta per i mondiali – VIDEO

– Juventus-Lazio è una sfida che vale molto: Sarri ha 2 punti in più di Allegri, che ha

quindi la possibilità di scavalcarlo prima della pausa per Qatar 2022

– Ad accomunare le due squadre la forza della difesa: la Juve è la migliore con soli 7

gol subiti, la Lazio ne ha incassato solo 1 in più

– Entrambe sono reduci da una vittoria per 1-0: la Juve a Verona, la Lazio sul Monza

– Chi ha deciso le ultime due partite sono due ragazzi del 2000: Kean che era stato

anni fa il primo 2000 a segnare in Serie A e Romero che è stato il primo 2004 a

compiere la stessa impresa

CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24