Juventus, Lipsia PORTA BENE a molti bianconeri: da Conceiçao a Yildiz

Lipsia rievoca dolci ricordi a molti giocatori della Juventus con le proprie Nazionali: i precedenti

Cambiaso ieri ha sottolineato come il gruppo della Nazionale e quello della Juventus siano completamente diversi, non tanto per i singoli componenti ma per l’obiettivo in comune e lo svolgimento della competizione.

Con l’Italia però Cambiaso, seppur dalla panchina così come Gatti e Fagioli, ha potuto godere di una delle maggior gioie della propria carriera ovvero l’1-1 con la Croazia che ha garantito il passaggio agli ottavi grazie alla rete di Zaccagni, col senno del poi decisiva.

Quella partita si giocò a Lipsia, proprio come gli storici ottavi di finale tra Austria e Turchia dove Kenan Yildiz, in campo fino al 78esimo, ha contribuito a portare la propria Nazionale ai quarti.

Un altro ragazzo che ha vissuto un sogno a Lipsia è Francisco Coinceçao: sempre durante gli stessi Europei, nella gara della Red Bull Arena contro la Repubblica Ceca, l’attaccante portoghese subentrò al 90esimo sul risultato di 1-1 siglando la rete della vittoria due minuti più tardi.