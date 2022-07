Juventus, l’Udinese chiede tanto per Molina: Cherubini ha un asso nella manica

Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano a seguire Molina, ma l’Udinese chiede tanto. Cherubini ha un asso nella manica

La Juventus si muove anche per rinforzare le fasce, con il club bianconero in cerca di un esterno destro in grado di giocare senza problemi sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Sempre viva l’idea di arrivare a Nahuel Molina, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato dell’Udinese che, però, spara altissimo sul prezzo per la cessione: 30 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva, ma Cherubini, come riportato da Sportmediaset, spera di poter fare leva sui buoni rapporti con il club friulano per sbloccare la situazione.

