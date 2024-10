Juventus, manca un RIGORE ai bianconeri: la MOVIOLA

Vittoria di carattere della Juventus a Lipsia nonostante alcune sviste arbitrali: ecco cos’è successo

Come accaduto con il Milan, anche la Juventus ha da recriminare un episodio arbitrali in particolare. Per fortuna dei bianconeri la vittoria è arrivata lo stesso, ma l’errore del fischietto francese Letexier resta.

Per essere precisi, la colpa si allarga anche al Var Brisard che non è riuscito a correggere il collega in occasione del mancato rigore alla Juventus, situazione capitata a metà primo tempo. Di seguito, i voti e i giudizi dei principali quotidiani sportivi:

GAZZETTA DELLO SPORT – Letexier 4: “C’è un rigore netto per la Juve al 36′ pt: Lukeba colpisce Vlahovic sul piede, in area, col pallone ancora in gioco. Letexier non vede. II Var (Brisard e Delajod), ancora più colpevole, non chiama.”

TUTTOSPORT – Letexier 4.5: “L’episodio più discusso è storia del 36′, quando Vlahovic viene colpito sul piede, in area di rigore avversaria, da Lukeba. L’attaccante, al momento del contatto, ha già calciato verso la porta, ma questo non incide in termini regolamentari: il difensore francese impatta DV9 con il piede a martello e l’intervento meriterebbe una sanzione. Dopo un consulto prolungato con il Var, invece, l’arbitro transalpino lascia proseguire”

CORRIERE DELLO SPORT – Letexier 5: “Non convince il francese Letexier. Tra le situazioni più controverse di una serata complicata c’è l’episodio alla mezz’ora del primo tempo: Lukeba arriva fuori tempo e rifila una scarpata a Vlahovic, cheanticipando l’avversario aveva appena tentato la conclusione. II transalpino si fida delle sue sensazioni e spartisce l’errore con chi è al Var perché manca un rigore”