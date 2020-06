Juventus, Mavididi richiestissimo: ecco la deadline per il riscatto del Dijon

Giorni decisivi per il futuro di Stephy Mavididi, attaccante della Juventus attualmente in prestito al Dijon.

Il club francese potrà esercitare il diritto di riscatto entro il 15 giugno. Il calciatore bianconero conta diversi estimatori, sia in Italia sia all’estero.

Il #Dijon ha tempo fino al 15 giugno per esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Stephy #Mavididi, attaccante classe 1998 di proprietà della #Juventus e dalla scorsa estate in prestito ai francesi. Per l’ex Arsenal ci sono diverse richieste, dall’Italia e dall’estero.

