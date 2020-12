Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato nel prepartita del match dello Stadium tra i bianconeri e la Dinamo Kiev

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match tra bianconeri e Dinamo Kiev.

RONALDO – «Non siamo dipendenti, quando non hai un giocatore così è ovvio che ti manca un po’ di personalità. Averlo in campo ti cambia, come Bonucci, Chiellini, e il gruppo giovane ne risente».