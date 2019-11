Juventus, Nedved: «Ronaldo, nessun caso. Formazione? Non vorrei essere Sarri»

Nedved, vicepresidente della Juventus, esalta le qualità del ritrovato Ronaldo e commenta le scelte di formazione di Sarri

Intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Atletico Madrid, Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo e sull’undici schierato da mister Sarri.

RONALDO – «Non ci giochiamo il passaggio del turno contro l’Atletico ma il primo posto, c’è la stessa tensione di otto mesi fa. Ronaldo? Capisco l’arrabbiatura di un giocatore che viene sostituito. Ci tiene tanto, lo abbiamo capito tutti. Non c’è nessun caso. In nazionale ha fatto 4 gol, speriamo che stasera ne faccia anche per noi».

SCELTE DI SARRI – «Non vorrei essere nei panni di Sarri. Scegliere tra Higuain, Ronaldo e Dybala davanti è davvero difficile. Penso che quella di stasera sia una scelta di natura tattica».