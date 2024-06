Juventus, NESSUNA TOURNÉE FUORI DALL’EUROPA: ecco il motivo della decisione presa dalla società bianconera

La Juventus non prenderà parte a nessuna tournée fuori dall’Europa, come invece era successo più volte negli ultimi anni

A differenza delle ultime stagioni, la Juventus non andrà a fare nessuna tournée fuori dall’Europa. A spiegare il motivo è Tuttosport che racconta del perché la società ha deciso così.

La volontà della Juve è di non esagerare con il calendario dunque non impegnare in modo eccessivo la squadra, considerando che la prossima stagione avrà ben cinque competizione tra cui il Mondiale per Club.

Il ritiro comincerà verosimilmente il 10 luglio al JMedical, dopodiché trasferimento da Torino a Norimberga, in Germania, per continuare la preparazione nel centro sportivo dell’Adidas, sponsor bianconero.