La Juventus con Dybala presenta una maglia in edizione limitata: la versione “reale” di quella disponibile nel gioco

La Juventus in collaborazione con Adidas e EASport Fifa presenta una nuova maglia in edizione limitata. Non si tratta una “quarta maglia” come si può pensare ma si tratta di una versione “reale” della maglia presente sul gioco di Fifa 2019. Il club bianconero sceglie per la campagna pubblicitaria Dybala, che nello spot sembra muoversi in un ambiente psichedelico (per ricordare lo stile della maglia). Sono pochi gli articoli disponibili, circa 1200, e acquistabili solo online.