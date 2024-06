Juventus, Preziosi: «Thiago Motta è PRONTO. Felice per l’Europa League di Gasperini e per il Como in Serie A»

Enrico Preziosi ha parlato di vari argomenti tra cui Thiago Motta alla Juventus, la vittoria dell’Atalanta in Europa League e il Como in A

L’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto a ilovepalermocalcio.com per parlare tra le altre cose di Thiago Motta alla Juventus.

THIAGO MOTTA – «Diverse volte ho sostenuto il suo valore e la sua natura di allenatore di stampo europeo. Lui è più che pronto per misurarsi con una realtà come quella della Juventus. Il suo exploit al Bologna non mi ha sorpreso così come l’ottimo lavoro svolto da Palladino al Monza e da Gilardino al Genoa»

GASP EUROPA LEAGUE – «Siamo amici, ci vogliamo bene e sono un suo sponsor. Per queste ragioni il suo successo mi ha fatto molto piacere. Adesso avrà trovato gli spunti necessari per proseguire la sua storia con l’Atalanta. Lui è molto legato alla famiglia e alla società nella quale lavora e ricordo che ai miei tempi la scelta di separarci fu più mia che sua»

COMO IN A – «Dopo tanti anni era giusto che tornasse nella massima serie. La squadra ha alle spalle una società solida, nella quale lavorano persone con grandi capacità. Penso ne sentiremo parlare molto in termini positivi»

MANCA IL CALCIO? – «Assolutamente no. Ho già dato il mio contributo, senza ricevere quanto avrei meritato. La riconoscenza del resto non fa parte di questo mondo»