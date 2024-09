Juventus PSV, Thiago Motta: «McKennie STA BENE»

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato prima della sfida contro il PSV in Champions League

Il tecnico della Juventus Thiago Motta è intervenuto a Sky qualche minuto prima della sfida di Champions League contro il PSV.

ATMOSFERA E SENSAZIONI – «Grande atmosfera, grande ambiente da vivere al massimo. Ogni minuto che passerà dobbiamo essere concentrati. Serve una partita seria, dobbiamo portarla dalla nostra parte».

SI ALZA IL LIVELLO – «Ogni partita ha la sua storia. In Europa ti confronti con squadre come il Psv che nel campionato dominano il gioco e gli avversari. Dobbiamo fare una grande prestazione».

MCKENNIE – «Sta bene, gioca, da lui mi aspetto le stesse cose degli altri. Dobbiamo lavorare insieme senza palla e attaccare l’ultima linea quando attacchiamo e farlo bene».

METTERE IN CONDIZIONE VLAHOVIC – «In fase offensiva ci sono compiti per tutti, non solo Dusan. Anche i centrocampisti possono arrivare da dietro per concludere l’azione».