Juventus, quando torna Nico Gonzalez dall'infortunio

Le condizioni di Nico Gonzalez, esterno offensivo della Juventus ormai fuori da diverse settimane

Nico Gonzalez, attaccante esterno della Juventus, vuole tornare in campo il prima possibile. Secondo Tuttosport, l’argentino è al lavoro alla Continassa insieme a sei compagni non convocati in Nazionale.

L’ex Fiorentina mette nel mirino la super sfida contro il Milan a San Siro, sperando di poter dare il suo contributo a Thiago Motta dopo un mese lontano dal rettangolo verde. Infatti Nico è ormai fuori da otto partite di fila dopo essersi fatto male con il Lipsia.