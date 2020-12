Juventus, sorpasso sul Real Madrid nel ranking Uefa

La Juventus sale sul podio del ranking Uefa dietro Bayern Monaco e Barcellona. Scavalcato il Real Madrid dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev

Una vittoria che vale doppio per la Juventus quella di ieri per 3-0 in Champions League contro la Dinamo Kiev. La squadra bianconera ha infatti sorpassato il Real Madrid (ko contro lo Shakhtar) al terzo posto nel ranking Uefa per club.

La Juve ha 111,000 punti e ha scavalcato sul gradino più basso del podio i ‘Blancos’ campioni di Spagna. Al primo posto resta con 120,000 punti il Bayern Monaco, seguito dal Barcellona (116,000).