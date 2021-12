Juventus, rinnovo Dybala: un top club europeo si inserisce nella trattativa

La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo si è improvvisamente bloccata e ora una big europea avrebbe messo gli occhi sulla Joya

L’accordo per il rinnovo tra la Juventus e Paulo Dybala non è ancora stato raggiunto. La società, ultimamente, avrebbe infatti cominciato a rivedere la proposta al giocatore, vista la tenuta fisica poco incoraggiante mostrata anche in questa nuova stagione.

Secondo la stampa francese, potrebbe quindi approfittarne il PSG, in cerca di un nuovo tassello per il reparto offensivo. Il club parigino starebbe provando ad inserirsi tra i bianconeri e la Joya, anticipando così anche la possibile concorrenza.

