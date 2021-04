Juventus, scambio Dybala-Pogba in vista?

Continuano le voci su un possibile addio di Paulo Dybala dalla Juventus, torna in voga lo scambio con Pogba. Gli aggiornamenti

Qualche giorno fa la nuova immagine del profilo con la fascia al braccio. Paulo Dybala non ha mai nascosto l’amore per la Juventus ma l’accordo sul rinnovo non è ancora stato trovato e le voci su un suo possibile addio continuano a circolare.

Oggi Tuttosport torna a parlare di un possibile scambio con l’amico Paul Pogba, allontanando l’ipotesi Inter, che si era rivelata la più calda negli ultimi giorni. La Juve preferirebbe vendere Dybala all’estero e gradirebbe il ritorno a Torino del “polpo”. Con uno così Andrea Pirlo potrebbe sistemare con un solo acquisto la situazione a centrocampo, il reparto più in difficoltà in questa stagione.