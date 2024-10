Juventus, Sergio Conceiçao: «Francisco? Partito bene, ma...»

Il papà di Francisco, attaccante della Juventus, è intervenuto per parlare del figlio e del suo approdo in Italia

Sergio Conceicao, ex calciatore della Lazio tra le altre e allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di suo figlio Francisco, attaccante della Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Porto.

PAROLE – «Poi è bello avere Francisco che affronta una squadra con cui ho vinto tanto (Lazio ndr) e con cui ho segnato un gol storico. Mi spiace non ci sia ma sarà una bella partita. E’ partito bene… Col suo modo di giocare, le sue caratteristiche, il suo essere bravo nell’uno c ontro uno, la sua tecnica e velocità, sapevo avrebbe potuto fare bene in Italia. Ora deve aggiungere altre cose: deve essere umile, ascoltare allenatore e compagni e ascoltare se stesso per capire come migliorare. La strada da percorrere non è semplice, deve lavorare ed essere umile, ma sa cosa fare in questo senso».