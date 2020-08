Juventus, si cambia, in arrivo il nuovo capo preparatore, si tratta di Bertelli, il quale ha già lavorato con i bianconeri ai tempi di Conte

VIA TOGNACCINI- Secondo quanto riportato da Gazzetta, Daniele Tognaccini non sarà più il capo preparatore della Juve. Il ruolo dovrebbe essere coperto da Paolo Bertelli, in uscita dalla Sampdoria. Bertelli ha già lavorato alla Juve, durante il triennio di Antonio Conte ed è stato anche a Londra con Sarri, vincendo l’Europa League con il Chelsea.