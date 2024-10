Juventus Stoccarda, Thiago Motta insegue Lippi: il dato

Thiago Motta mette nel mirino il tecnico campione d’Europa: ecco perché è fondamentale Juventus Stoccarda

La Juventus è l’unica squadra ad aver vinto tutte e due le proprie partite in questa Champions League. Se Inter e Atalanta contano un successo e un pareggio, il Bologna un solo segno X e il Milan addirittura due sconfitte, i bianconeri hanno fatto fin qui punteggio pieno.

Il successo contro il PSV per 3-1 in quel di Torino e il pirotecnico 4-3 a Lipsia hanno consegnato sei punti alla squadra di Thiago Motta, diventando così una delle sette squadre a vincere entrambe le gare insieme a Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool e Aston Villa.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono ancora in corsa per eguagliare se non addirittura migliorare il ruolino di marcia di Marcello Lippi nel 1995/1996, stagione della vittoria della Champions League, ovvero vincere le prime quattro sfide.

All’epoca la Juve si aggiudicò i match contro Borussia Dortmund, Steaua Bucarest e Rangers (due volte), per poi superare gli ostacoli Real Madrid, Nantes e Ajax nella finalissima decisa ai rigori.

Thiago Motta potrebbe dunque fare tre su tre per poi eguagliare la storia in occasione di Lille Juventus. Dopodiché la Vecchia Signora affronterà l’Aston Villa in trasferta, il Manchester City in casa, il Club Brugge in Belgio e infine il Benfica a Torino.