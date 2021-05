Juventus, Szczesny via se arriva Donnarumma: due inglesi sul polacco

Calciomercato Juventus: se dovesse arrivare Donnarumma, i bianconeri dovranno cedere Szczesny

Dal prossimo 30 giugno Gigio Donnarumma sarà ufficialmente svincolato. Maldini lo ha già salutato e il portiere è ora libero di firmare per un club a scelta: su di lui la Juventus ma anche Psg, Barcellona e United. Quale sarà, in caso di arrivo di Gigio, il futuro di Wojciech Szczesny?

Come rivela Tuttosport, il portiere e il suo entourage non hanno ricevuto segnali relativi a una cessione imminente ma nel caso in cui si decidesse di virare ufficialmente su Gigio, si aprirebbero i discorsi relativi ad una sua partenza. Il polacco piace in Premier, al Chelsea ma anche all’Everton: per la Juve si tratterebbe di una plusvalenza importante. Intanto tornerà in bianconero anche Perin ma lo farà solo di passaggio.