Juventus, Thiago Motta pareggia e Allegri GODE

La Juventus pareggia contro l’Empoli al Castellani con il risultato di 0-0. Ecco il punto di vista de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport racconta di come Empoli Juventus sia motivo di godimento per Massimiliano Allegri. Ecco il parere del quotidiano sportivo sul secondo 0-0 di fila.

IL COMMENTO – «Se c’è uno che se la sta un po’ godendo è Allegri. L’ex tecnico può almeno rivendicare il “corto muso” dei suoi successi anti-spettacolo che nessuno rimpiange. La Juve di Thiago Motta non solo ha cominciato a giocare male, ma neanche vince più. Due 3-0 per decollare, quindi due 0-0, Roma ed Empoli, per uno scomodo atterraggio nella normalità che spaventa non poco in vista dell’agognato ritorno in Champions».