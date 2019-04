Juventus, tifoso: «Tolto Ronaldo, squadra di m…». Like di Cancelo

Insulti alla Juventus dopo la sconfitta in Champions League per mano dell’Ajax: giallo sul like di Cancelo

La Juventus perde in casa contro l’Ajax e saluta la Champions League. L’eliminazione dalla competizione europea ha scatenato l’ira di molti tifosi, che hanno aspramente criticato la squadra per la prestazione contro gli olandesi.

Un tifoso in particolare ha insultato su Instagram i bianconeri senza ricorrere a mezzi termini. Quel che è incredibile e che Joao Cancelo abbia messo “mi piace” al suo commento, forse in modo provocatorio. Ecco la frase:«A parte Ronaldo, la Juventus è solo una squadra di m***a. Non capisco come dei calciatori professionisti e l’allenatore possano essere così stupidi. Ti odio Juventus».