Juventus Torino, il derby delle prime volte

Per molti sarà il primo derby della Mole sia da una parta che dall’altra, dai calciatori agli allenatori

È il giorno del derby della Mole tra Juventus e Torino. All’Allianz Stadium alle ore 20:45 andrà in scena la stracittadina del capoluogo piemontese che per molti protagonista sarà la prima volta.

A partire dagli allenatori, Thiago Motta e Vanoli, che per la prima volta vivranno questa partita dopo diversi derby da giocatori ma mai quello della Mole. In campo ci sono ben otto esordienti.

Per i bianconeri sarà l’esordio nel derby per Savona, fresco di convocazione in Nazionale, Kalulu, Thuram e Koopmeiners. In casa granata, prima volta per ben tre difensori: Walukiewicz, Maripan e Coco. A questi si aggiunge l’esterno Pedersen.