Buoni risultati da Fca e Ferrari, ci guadagna la Juventus: boom dei dividendi storico, aumento del 23%, il più alto negli ultimi anni

Ottime notizie per la Juventus: Exor, holding della famiglia Agnelli, che controlla tra le altre Fca, Ferrari, Cnh Industrial e il club bianconero, ha chiuso il 2018 con un utile consolidato di 1,347 miliardi di euro, in linea con quello del 2017 (1,392 miliardi). Ottimi risultati da parte di Ferrari e Fca, che contano un utile complessivo superiore al miliardo e mezzo. John Elkann ha dato via alle operazioni di conti d’esercizio ad Amsterdam, dove si è tenuto il CdA.

Il Comitato direttivo si è riunito e ha proposto un dividendo storico, pari a 0,43 euro (quello dell’anno scorso era 0,35). L’incremento del 23% è il più alto mai registrato negli ultimi 10 anni.