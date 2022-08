Juventus Women, Rosucci: «L’obiettivo è la fase a gironi»

Inizia oggi la Champions League della Juventus Women, le parole di Rosucci: «Andare ai gironi è un obiettivo fondamentale»

Inizia oggi il cammino delle due squadre italiane nella Women’s Champions League: Juventus e Roma. Di seguito le parole in conferenza stampa di Martina Rosucci.

FORMA – «Inizio di stagione diverso, abbiamo avuto pochissimi giorni di preparazione e vacanza prima, ci siamo ritrovate tutte da due giorni, diverso rispetto agli altri anni. Cerchiamo di ricostruire il nostro modo di essere e giocare, c’è entusiasmo. Nonostante le esperienze all’Europeo quando siamo qui siamo la Juventus e siamo tutte insieme».

DELUSIONE EUROPEO – «Le sconfitte lasciano dei segni. La fortuna del calcio è che non ha memoria, adesso ci può essere un po’ di delusione ma anche tanta voglia di rivalsa, un sentimento che non avevamo ancora provato. Sappiamo cosa è andato storto, ma qui siamo la Juve, siamo un club, quello che è successo deve essere qualcosa in più e non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto in Europa con il club».

SERIE A – «Sarà tutto nuovo anche per noi. Sarà più sugli scontri diretti, come anche lo scorso anno conta ogni partita. Sarà una stagione molto difficile, riconfermarsi è sempre più difficile, ma siamo la Juve e siamo qui per questo».

EUROPA – «Porsi obiettivi minimi non è una cosa intelligente, non ha senso creare aspettative. Ogni partita è la più importante, quello che abbiamo costruito l’abbiamo fatto mettendoci il 100%. Andare ai gironi è un obiettivo fondamentale e poi si cerca di migliorare».