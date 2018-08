Kakà fa sognare il Milan: «Può vincere, non deve porsi limiti»

Il brasiliano ex Milan, Kakà, ha parlato del nuovo Milan. Ecco le parole dell’ex rossonero su Leonardo, Maldini e il futuro

«Questo Milan vincerà». Ne è sicuro Kakà, ex stella del Milan. Il brasiliano ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della nuova società e della nuova formazione rossonera. Tanti i suoi ex compagni, come Gattuso, Leonardo e Maldini. A fine agosto sarà a San Siro per la sfida con la Roma e presto sogna un ruolo da dirigente ma non ha ancora bene in mente cosa fare da grande. Intanto Kakà ha parlato del Milan che sta per nascere.

Il brasiliano ha invitato i rossoneri a gettare il cuore oltre l’ostacolo: «La Ju­ventus è la squadra più forte d’Italia, però nel calcio acca­dono tante cose. Succede che il Leicester vinca la Premier League, per esempio. Possono succedere tante cose e pensare in grande è nel dna del club». Il brasiliano ha esaltato il nuovo corso rossonero con Leonardo, Maldini e Gattuso e ha parlato degli obiettivi milanisti: «È una squadra che sta seria­mente cercando di riprendere il suo posto nel grande calcio. E non bisognerà trascurare l’Eu­ropa League: quando arrive­ranno le squadre eliminate dal­ la Champions League sarà un torneo molto affascinante e vincerlo potrebbe essere fon­damentale».

Chiosa sul futuro: «Dove mi vedo nel Milan? Non ne ho idea. Per il momento voglio resta­re accanto alla mia famiglia in Brasile e non posso immagina­re un impegno lavorativo pre­ciso. Sarei comunque venuto in Italia in questo periodo per motivi personali, quindi co­glierò l’occasione per tastare il terreno. Sarò a San Siro da tifo­so, ma è ovvio che in futuro vorrei fare di più per il Milan. È una questione di tempo».