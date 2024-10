Kalulu-Juve, la rivelazione: «Nessuno si aspettava questo impatto dopo il Milan»

La rivelazione di Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, sull’impatto di Pierre Kalulu sulla Juventus dopo l’addio al Milan

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’impatto di Pierre Kalulu sulla Juventus dopo l’addio al Milan.

GUARDALA’ SU KALULU – «Le risposte migliori l’allenatore bianconero le ha avute dagli acquisti che non avevano destato particolare entusiamo tra i tifosi, Kalulu in primis. Giuntoli con l’ok di Thiago Motta ha avuto un’ottima intuizione. Pochi credevano potesse essere un colpo importante dopo una stagione al Milan costellata da infortuni con appena 9 presenze in campionato e 2 in Europa. Dalla prima da titolare con l’Empoli ha giocato sempre, sia da terzino che centrale, con ottimo rendimento. Ha giocato già di più che in tutta la passata stagione».