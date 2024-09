Kalulu: «CONTENTO della mia nuova avventura alla Juve. Su chi mi CRITICAVA...»

Kalulu, nuovo difensore della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra bianconeri e la sua ULTIMA STAGIONE al Milan

Kalulu ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a Sky Sport. Queste le parole del difensore in prestito alla Juve dal Milan.

RINASCITA DOPO L’ULTIMA STAGIONE AL MILAN – «Io mi sono sentito bene, quest’anno ho avuto una buona prestagione. In queste partite, con il lavoro che abbiamo fatto, mi sentivo in fiducia».

THIAGO MOTTA GLI STA TANTO SPAZIO – «Siamo tutti giocatori forti. Ogni giorno devi essere pronto a indossare questa maglia in campo. Quando va bene sono ancora più felice».

RISPOSTA A CHI NON CREDEVA IN LUI – «C’era gente che non ci credeva? Io sono uno che è concentrato molto su se stesso. Poi quando sei fuori dal tuo paesi e ascolti meno i giornalisti, è piu facile per me… Io sono uno che lavora tanto, credo tanto nel lavoro su se stessi. Il tempo non è bugiardo. Quando lavori dopo vedi i risultati».