La Juventus sarà di scena a Cagliari questa sera. I bianconeri puntano tutto su Moise Kean, attaccante classe 2000

E’ il giorno di Moise Kean. Ancora una volta. L’attaccante classe 2000 della Juventus scenderà in campo dal 1′ minuto, per la seconda volta in stagione. Allegri dovrà fare di necessità virtù: assenti gli infortunati Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa e Cuadrado, il tecnico dovrà necessariamente puntare in attacco su Moise e su Bernardeschi al suo fianco, con il giovane Mavididi in panchina, pronto a subentrare nella ripresa in caso di necessità. L’attaccante classe 2000, dopo la sbornia mediatica, dovrà sostenere tutto il peso dell’attacco sulle sue spalle.

Una gara importante per Kean, il più atteso dopo il gol-vittoria nel match di sabato contro l’Empoli. Il giovane centravanti d’altronde sta vivendo un gran momento di forma con 5 gol segnati nelle ultime settimane tra Juventus e Nazionale. Una gara importante per capire maggiormente le reali potenzialità dell’attaccante, difeso ancora una volta da Allegri in conferenza: «Io mi auguro che Kean abbia l’intelligenza e che chi lo gestisce lo aiuti a capire le cose, perché così può diventare un giocatore importante. Io dico sempre aiutati che dio t’aiuta. Al momento è migliorato, poi vediamo il futuro».