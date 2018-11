La Juventus potrebbe avere un nuovo portiere. Keylor Navas si è offerto ai bianconeri e vorrebbe tornare a giocare con Cristiano Ronaldo

La Juventus non cerca un nuovo portiere ma nelle ultime settimane sono stati diversi gli estremi difensori accostati ai bianconeri. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo a Torino da parte di Keylor Navas. L’arrivo di Thibaut Courtois al Bernabeu ha chiuso la porta al portiere costaricano che, però, anche a Torino non ha trovato i cancelli spalancati, anzi. Il portiere del Real Madrid è grande amico di Ronaldo e vorrebbe tornare a giocare insieme a lui. Secondo Il Corriere di Torino, l’estremo difensore del Real si sarebbe offerto, attraverso alcuni emissari, proprio alla Juventus.

I dirigenti bianconeri hanno declinato l’offerta, forti di una coppia di portieri già di sicuro affidamento come Wojciech Szczesny e Mattia Perin. Voci che rimbalzano dall’Inghilterra parlano anche di un possibile interessamento dei bianconeri nei confronti di David De Gea, portiere del Manchester United in scadenza a giugno e assistito da Jorge Mendes ma al momento non ci sarebbero stati dei passi concreti da parte dei bianconeri che ritengono di aver già blindato la porta con gli acquisti di Wojciech Szczesny e Mattia Perin.