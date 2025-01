Mondiale per Club, Khedira fa il suo pronostico: «Il capocannoniere sarà lui!». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juve

Ai microfoni di DAZN l’ex Juventus Sami Khedira ha parlato del Mondiale per Club, la competizione prenderà il via a giugno e durerà fino a luglio. Al torneo parteciperà anche l’Inter e l’ex centrocampista presente a New York al lancio del tour del trofeo ha anche pronosticato chi sarà il capocannoniere del torneo. Le parole:

PAROLE – «Mi aspetto i migliori giocatori, i migliori club di tutto il mondo che giocheranno contro per la prima volta. Questo significa emozioni e passione. Capisco le lamentele di alcuni giocatori, ma penso che sarà una storia straordinaria per il calcio. Penso che Erling Haaland sarà il capocannoniere. Il norvegese è una bestia, è un ragazzo così giovane e ha davvero voglia di segnare gol. Mi ha impressionato molto, è un bravo ragazzo».