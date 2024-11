Khedira: «Sarri come Ancelotti, vi spiego. Sulla nuova Champions dico questo»

Le parole di Sami Khedira, ex centrocampista tedesco della Juventus, sull’inizio di stagione in Serie A e Champions League

Sami Khedira ha parlato a SportWeek dell’inizio di stagione in Serie A e Champions League.

NUOVA CHAMPIONS – «La adoro. Senza gironi non sai chi affronterai chi nel turno successivo, è molto difficile e tante squadre top hanno già perso punti. Devi vincere quasi sempre per evitare i playoff. Più partite significano più fatica per i calciatori, ma da spettatore lo apprezzo perché favorisce le sorprese».

ANCELOTTI – «Fa bene ovunque, non a Napoli ma forse non era il posto giusto per lui, come per Sarri alla Juve. Ancelotti è speciale, lo si vedeva già al Milan di Pirlo, Kakà e Gattuso. Come Ferguson, ti rende molto più forte a livello mentale, un campione».

JUVE-STOCCARDA – «Non mi aspettavo di vedere una Juventus costretta a difendersi tutto il tempo. Lo Stoccarda è una buona squadra che fa possesso palla, ma ha anche dei punti deboli. Serviva ripartire, serviva più co- raggio».