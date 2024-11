Kings League Italia, ecco la lista ufficiale dei calciatori selezionati dopo i tryouts! Tutti i nomi presenti sul sito della competizione

La Kings League è sbarcata nei giorni scorsi in Italia! Un grande evento a cui hanno partecipato molte persone dello spettacolo. Oltre alle tantissime novità a partire dalle regole per passare dai partecipanti e alle squadra: non mancano anche tanti ex calciatori e giocatori pronti a prendere parte alla nuovissima competizione.

Ecco la lista ufficiale dei calciatori selezionati dopo i tryouts e che saranno scelti durante il draft sul sito ufficiale della Kings League.

LEGGI QUI I NOMI: https://kingsleague.pro/en/italia/draft