Kjaer: «Il Milan è difficile da battere. Lottiamo per lo Scudetto»

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato a CBS Sport dal rinnovo fino al momento vissuto dai rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni.

RINNOVO – «È un grande segnale da parte del club. Sono contenti del mio lavoro e dei nostri progressi. Io e la mia famiglia siamo felici a Milano».

INIZIO DI STAGIONE – «Sono molto soddisfatto della squadra. Siamo in un buon posto in classifica. Quando sono arrivato ho detto che avrei voluto finire la mia carriera qui. Questo è stato un grande passo. Vedremo tra qualche anno, ma ora sono molto, molto felice del nuovo accordo».

CARRIERA AL MILAN – «Con questo nuovo accordo arriverò a stare qui per quattro anni e mezzo. Chi lo sa, forse anche di più. Con tutta l’esperienza delle culture degli altri paesi, non lo cambierei per nulla al mondo, ma sono molto, molto felice in questo momento. È un onore e un grande privilegio per me. Quello che ci metti, ti viene restituito. Prendo questi due anni aggiuntivi come un grande complimento. Il club sa anche che non mi riposerò, conoscono la mia mentalità».

SQUADRA – «Siamo difficili da battere e abbiamo mostrato maturità in questo, che è un grande passo. Con gli acquisti della scorsa estate siamo cresciuti e abbiamo aggiunto qualità alla squadra. Naturalmente stiamo lottando per il titolo ora, ma ho anche detto all’inizio della stagione che avevamo bisogno di migliorare il secondo posto dello scorso anno. Rimane solo un posto da raggiungere».

