Klopp su Atalanta Liverpool: «Vogliamo ribaltare l’andata»

Le parole in conferenza stampa del tecnico degli inglesi Klopp in vista di quella che sarà Atalanta Liverpool di domani

«Cambieremo mentalità rispetto all’andata. Siamo qui, cercheremo di vincere la partita domani sera. Tutto qui. Credo che è ciò che bisogna fare, la settimana scorsa hanno strameritato la vittoria, hanno giocato molto bene. Ma cercheremo di iniziare in maniera differente. Che discorso farò alla squadra? Di solito non preparo nulla prima: se vogliamo vincere la partita dobbiamo fare una gran prestazione. Non penso che tutti pensano che sia finita, vedremo domani cosa riusciremo a mettere in campo»