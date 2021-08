Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha dedicato un messaggio a Leo Messi dopo l’addio: le sue dichiarazioni

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha dedicato un messaggio a Leo Messi dopo l’addio. Le sue dichiarazioni su Twitter.

«È ancora difficile pensare che non giocherai più al Barcellona. Grazie per tutto quello che hai fatto per il club, Leo. Ho potuto apprezzare molto la stagione che abbiamo vissuto lavorando insieme. Sono impressionato dalla tua etica del lavoro e dal tuo desiderio di vincere».