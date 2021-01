La Fiorentina ha piazzato il colpo Alekasandar Kokorin: ecco le parole dell’attaccante russo che svela i dettagli – VIDEO

La Fiorentina ha piazzato il colpo Aleksandar Kokorin. L’attaccante russo classe 1991 andrà a rafforzare il reparto offensivo della Fiorentina che è parso uno dei punti deboli in questa stagione complicata. «Sono praticamente un calciatore della Fiorentina. Devo soltanto fare le visite mediche», queste le parole dell’attaccante dello Spartak Mosca pronto per la sua avventura in Italia con la Fiorentina di Cesare Prandelli.

Pochi istanti fa è arrivato il comunicato ufficiale del club russo: «Lo Spartak ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell’attaccante Alexandr Kokorin al club italiano. Presto l’attaccante andrà in Italia per le visite mediche e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto con i viola per 3 anni e mezzo. Auguriamo ad Alexandr di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio europei!»