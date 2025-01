Kolo Muani Juve, dopo l’ok di ieri sera si accelerano i tempi: ecco quando può arrivare

Kolo Muani Juve, dopo l’ok di ieri sera, accelerata sui tempi per il suo arrivo a Torino: ecco quando è atteso in città per le visite mediche e la firma

Giornata impegnativa alla Continassa: dopo l’arrivo di Alberto Costa al J Medical, si attende ora Randal Kolo Muani, secondo colpo di gennaio della Juve, rinforzo necessario per andare a rinfoltire un reparto offensivo che per ora comprendeva il solo e stanco Vlahovic e un lungodegente Milik.

Nel primo pomeriggio, come appreso da Juventusnews24, l’attaccante francese sarà a Torino, prima di fare subito tappa al J Medical. Giorno importante anche per l’attaccante, che arriva in prestito secco dal PSG, con ingaggio che sarà coperto dai bianconeri.