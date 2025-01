Kolo Muani: «Felice di essere alla Juve, tanti i francesi che hanno fatto la storia in bianconero; con Motta ho parlato a lungo»

Le prime parole di Randall Kolo Muani da nuovo calciatore della Juve: «Non vedo l’ora di mettermi alla prova in Serie A, con Motta abbiamo parlato»

Randal Kolo Muani ha parlati ai canali ufficiali bianconeri: di seguito le sue prime parole da calciatore della Juve.

L’ARRIVO ALLA JUVE – «Sono molto felice di essere qui, fiero di indossare questa maglia e di giocare davanti ai nostri tifosi».

FRANCESI ALLA JUVE – «Ci sono stati molti francesi che hanno fatto la storia qui. Come Zidane, anche Trezeguet mi piaceva. Più vicini a noi c’è stato Pogba, adesso c’è Thuram. Sono felice di essere qui».

THIAGO MOTTA – «Abbiamo parlato a lungo. Mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia e mi ha convinto a firmare per la Juve. Non vedo l’ora di iniziare».

RUOLO – «Non ho preferenze, per me basta essere in campo. Giocherò dove deciderà il mister. Se devo scegliere però centravanti. È il ruolo in cui mi esprimo meglio».

LA SERIE A – «Quanto la conosci? È un campionato molto difficile, mi piacerà mettermi alla prova. Ho giocato qui con la Francia contro l’Italia. È stata una grande partita, c’è tanta pressione qui. Sono pronto».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Spero di vedervi presto allo stadio, ciao!».