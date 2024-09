Koné: «La Roma per me è la SVOLTA, sulla CONVOCAZIONE dico QUESTO»

Le parole di Manu Koné, nuovo centrocampista della Roma, sulla sua scelta di trasferirsi in giallorosso

Mario Hermoso ha parlato della Roma in conferenza stampa dal ritiro della Francia.

ROMA – «La nazionale francese l’ho sempre sognata ed esserci arrivato è un grande motivo di orgoglio. Ho fatto tanta strada, ho avuto un percorso professionale atipico. Con il mio grosso infortunio dove ero su una sedia a rotelle. Dopodiché puoi solo andare avanti. È un punto di forza. Sono cose come questa che mi hanno reso mentalmente forte».

NAZIONALE – «Per molti motivi. Si tratta di un grandissimo club con una grandissima storia. Ho percepito un sentimento di passione e di grande entusiasmo da parte di tutti i tifosi, è abbastanza simile a quello che ho vissuto all’Atletico Madrid. È come una grande famiglia all’interno della città, una città importantissima, magnifica e stupenda, come testimoniato dalla storia e dagli eventi. Ovviamente per me è stato un cambiamento di vita semplice, anche pensando alla vita che avevo a Madrid con la mia famiglia. Era quello che volevo a livello sportivo e a livello competitivo».