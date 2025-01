Koopmeiners pre Club Brugge Juve: «Ecco cosa mi manca per essere al top. Il mio obiettivo è questo»

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita che si affronterà contro il Club Brugge

In conferenza stampa, il centrocampista della Juve Teun Koopmeiners, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara di Champions League contro il Club Brugge.

COME STA E COSA GLI MANCA PER ESSERE AL TOP – «Le ultime partite sono andate bene. Dopo la partita ci sono dettagli da fare meglio, ma siamo contenti di come abbiamo fatto. Vogliamo migliorare in qualche risultato ma nell’ultima partita col Milan abbiamo preso più fiducia per domani. E sarà una bella serata per giocare la Champions League».

CENTROCAMPO E’ IL REPARTO CHE FUNZIONA DI PIU’ – «Abbiamo avuto più infortuni nella prima fase di campionato. Eravamo una squadra totalmente nuova, anche a centrocampo. Dobbiamo conoscerci tra noi giocatori per fare meglio, in ogni partita dobbiamo imparare. Dopo questi mesi, impariamo ogni giorno, anche io con Thuram, Locatelli, Douglas Luiz e Fagioli. L’importante è lavorare bene in allenamento e conoscerci tra noi. Questo è importante per l’esperienza, gli automatismi in campo e si è visto nelle ultime partite».

POCHI GOL IN EUROPA – «Non so le statistiche… Voglio sempre fare bene per la squadra, anche in difesa, con la palla e senza. Non guardo la specifica di fare io gol ma l’importante è vincere. Sono un giocatore di squadra e penso solo a questo».