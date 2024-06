Koopmeiners alla Juve per 40 milioni più Soulé? Ecco il PENSIERO dei TIFOSI dell’Atalanta sui social

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta su Koopmeiners e sull’offerta della Juve: 40 milioni più Soulé. Cosa pensa il popolo nerazzurro?

Dopo le parole di Koopmeiners in ottica calciomercato, è chiaro che le opzioni per l’Atalanta cominciano ad allargarsi tanto: seppur in Premier League possano soddisfare le richieste economiche dei nerazzurri, dall’altra la Juve ha messo sul piatto 40 milioni più il cartellino di Soulé. Offerta giusta? Ecco cosa ne pensano i tifosi orobici.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 667 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 73% rifiuta l’offerto pretendendo sul piatto almeno 70 milioni di euro; il restante 27% accetterebbe di gran lunga l’offerta dei bianconeri.